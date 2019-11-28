Губернатор Мурманской области поздравил заполярных огнеборцев с юбилеем пожарной охраны на Мурмане

Мурманской области», после экскурсии Андрей Чибис возложил цветы к мемориальной доске, посвященной памяти Анатолия Александровича Грецкого, ветерана пожарной охраны и первого руководителя пожарно-технической выставки.

Так же глава региона наградил памятными медалями, посвященными 100-летнему юбилею ведомства, отличившихся пожарных и спасателей.

«Всем здоровья, удачи! С праздником ещё раз и конечно мы будем делать всё, чтобы эта профессия была привлекательной, достойной», - сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.