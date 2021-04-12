Губернатор Мурманской области предлагает перейти на оплату тепла по фактическому потреблению

А также ограничил сумму корректировок, которые повышают северянам итоговую сумму за отопление. Об этом Андрей Чибис сообщил во время очередного оперативного совещания.

Многие жители Мурманской области не понимают, почему им приходится платить за тепло даже в те месяцы, когда отопление отключено, сообщил Андрей Чибис. В связи с этим он предложил перейти на оплату по фактическому потреблению тепла. Эта мера, с одной стороны, избавит северян от квитанций за услугу летом, с другой, в наиболее холодное время года суммы в платёжках значительно подрастут. Итоговое решение, скорее всего, останется за жителями региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надо посмотреть, в соответствии с действующим законодательством, может быть, это право дать каждому дому. Хотя пока это право закреплено за органами власти субъекта РФ. Но я прошу этот вопрос проработать, может быть, провести соответствующее голосование на портале «Наш Север» и с учётом всех обстоятельств будем принимать решение».

Ещё одна тема, касающаяся отопления в нашем регионе, это ограничение роста корректировок. Несмотря на фактически потреблённое за отопительный сезон тепло, сумма в квитанциях не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр. Выпадающие доходы теплоснабжающим предприятиям вернёт областной бюджет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Необходимо, с одной стороны, в 1184 домах вернуть деньги, которые они уже заплатили. А это более 260 миллионов рублей. Но в 734 домах чуть-чуть довыставить эту сумму. На сумму 127 миллионов рублей. Понятно, что любой рубль дополнительный, который выставляется нашими коммунальщиками, это чувствительный процесс, и, учитывая, что тепло у нас дорогое, бьёт по карману наших потребителей».

Ещё одна тема совещания - гранты для поддержки физических и юридических лиц в социальной сфере, в том числе и в сфере образования. Выделять деньги здесь планируется по четырём направлениям: «Спортивное школьное пространство», «Современное пространство школьной столовой, «Общественное школьное пространство», «Учебное школьное пространство».

Кроме того, во время совещания губернатор Мурманской области представил нового министра информационной политики. Им стал Александр Беляев. Раньше он работал в федеральных СМИ, занимался продвижением чемпионата мира по футболу и трудился исполнительным директором по коммуникациям в Россельхозбанке.