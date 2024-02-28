Губернатор Мурманской области предложил приоритизировать национальные проекты для Арктики по аналогии с Дальним Востоком

В Москве на площадке выставки-форума «Россия» состоялось заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны России при комиссии Госсовета.

Одним из вопросов повестки стало уточнение и централизация подходов к развитию Арктики.

Участие в обсуждении приняли главы регионов, федеральных органов власти, представители научного и экспертного сообщества.

Что касается Мурманска, то здесь коснулись темы запуска Арктической ипотеки под 2%. Андрей Чибис сообщил, что механизм активно работает на территории Мурманской области, способствует росту спроса на финансовые инструменты, появлению крупнейших застройщиков, начинающих реализацию проекта.

Сегодня в Москве глава региона подписал соглашение по расширению территории присутствия группы «Самолёт», которая как раз и занимается строительством.

Напомним, с 1 апреля вступит в силу закон о северном завозе, который также активно задействует транспортную артерию СМП. Это, по мнению экспертов, изменит структуру доставки грузов в 25 субъектов и сделает процесс проще и прозрачнее.