Губернатор Мурманской области принял участие в работе XV Международного форума «Арктика: Настоящее и будущее»

В режиме ВКС Андрей Чибис поделился с участниками форума в Санкт-Петербурге возможностями Арктики, предложениями о её развитии вплоть до 2050 года.

Арктическая зона – активно развивающаяся территория. Сюда приезжают как туристы, которые хотят посмотреть на северное сияние и сопки, так и предприниматели, расширяющие свой бизнес. Интерес к нашим краям растёт даже в странах, которые ведут борьбу за первенство на арктической земле.

Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России: «Активизировалось соперничество между ведущими государствами за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, а также за установление контроля над стратегическими коммуникациями, в первую очередь, морскими, несомненно, воздушными тоже».

Основные причины развития Арктики – это ресурсы. К примеру, Китай укрепляет партнёрские связи с Россией и уже договорился о совместном развитии арктического транспортного маршрута.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «40% территорий мировой Арктики – это Российская Федерация. Ну, и, конечно, с учётом крайне важного для многих стран и наших партнёров, в том числе Китая, Индии альтернативную морскую магистраль транспортную, огромный запас тех ресурсов, которые сегодня в Арктике есть, как раз и вызывает то напряжение, ту милитаризацию, ту конкуренцию за влияние в мировой Арктике держав, которые к Арктике не имеют никакого отношения».

Сейчас на арктические регионы приходится до 10% ВВП России. Здесь добывают около 80% газа, 10% нефти, почти 100% никеля, редкоземельных металлов, платиноидов, апатитовых руд всей страны. Поэтому предпринимателям тоже интересно развивать арктический регион.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Арктике сегодня уникальные налоговые режимы, льготные налоговые режимы. Вся Арктическая зона Российской федерации является самой большой свободной экономической зоной Мира и, благодаря этим преференциям, благодаря работе федерального правительства, региональных команд, сегодня у нас реализуется 1000 проектов на 35 трлн рублей».

Говоря о будущем региона, губернатор отметил, что Мурманская область уже сегодня показывает позитивную динамику: в 2023 году впервые за 35 лет зафиксирован миграционный прирост. Обеспечение безопасности, развитие минерально-сырьевых центров, создание транспортного коридора мирового уровня, инвестиции в науку, создание комфортной среды для жизни и экологии – все это позволит к 2050 году региону стать не только промышленной базой, а полноценным центром арктических компетенций.