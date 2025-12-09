В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.25 19:30

Губернатор Мурманской области принял участие в работе XV Международного форума «Арктика: Настоящее и будущее»

В режиме ВКС Андрей Чибис поделился с участниками форума в Санкт-Петербурге возможностями Арктики, предложениями о её развитии вплоть до 2050 года.

Арктическая зона – активно развивающаяся территория. Сюда приезжают как туристы, которые хотят посмотреть на северное сияние и сопки, так и предприниматели, расширяющие свой бизнес. Интерес к нашим краям растёт даже в странах, которые ведут борьбу за первенство на арктической земле.

Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России: «Активизировалось соперничество между ведущими государствами за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, а также за установление контроля над стратегическими коммуникациями, в первую очередь, морскими, несомненно, воздушными тоже».

Основные причины развития Арктики – это ресурсы. К примеру, Китай укрепляет партнёрские связи с Россией и уже договорился о совместном развитии арктического транспортного маршрута.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «40% территорий мировой Арктики – это Российская Федерация. Ну, и, конечно, с учётом крайне важного для многих стран и наших партнёров, в том числе Китая, Индии альтернативную морскую магистраль транспортную, огромный запас тех ресурсов, которые сегодня в Арктике есть, как раз и вызывает то напряжение, ту милитаризацию, ту конкуренцию за влияние в мировой Арктике держав, которые к Арктике не имеют никакого отношения».

Сейчас на арктические регионы приходится до 10% ВВП России. Здесь добывают около 80% газа, 10% нефти, почти 100% никеля, редкоземельных металлов, платиноидов, апатитовых руд всей страны. Поэтому предпринимателям тоже интересно развивать арктический регион.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Арктике сегодня уникальные налоговые режимы, льготные налоговые режимы. Вся Арктическая зона Российской федерации является самой большой свободной экономической зоной Мира и, благодаря этим преференциям, благодаря работе федерального правительства, региональных команд, сегодня у нас реализуется 1000 проектов на 35 трлн рублей».

Говоря о будущем региона, губернатор отметил, что Мурманская область уже сегодня показывает позитивную динамику: в 2023 году впервые за 35 лет зафиксирован миграционный прирост. Обеспечение безопасности, развитие минерально-сырьевых центров, создание транспортного коридора мирового уровня, инвестиции в науку, создание комфортной среды для жизни и экологии – все это позволит к 2050 году региону стать не только промышленной базой, а полноценным центром арктических компетенций.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 16 серия (16+)22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 46 копеек, евро теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»