Губернатор Мурманской области принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года состоялась в формате ВКС.

Во время сессии особое внимание Михаил Мишустин уделил обеспечению достойной качественной жизни граждан, независимо от места проживания: в том числе в северных широтах, малонаселённых и труднодоступных районах.

В проект стратегии вошло дальнейшее развитие мощностей в Мурманской области для обеспечения Северного морского пути: в том числе расширение провозной способности железной дороги, развитие припортовых зон; проект газификации региона с помощью магистрального газопровода; создание университетского кампуса мирового уровня и объектов здравоохранения.