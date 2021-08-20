Губернатор Мурманской области принял участие в традиционном августовском педагогическом совещании

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось одно из самых крупных образовательных событий – августовское педагогическое совещание. Цикл мероприятий направлен на реализацию целей национального проекта «Образование» в сфере воспитания.

Августовский педагогический совет - это традиционное событие, на котором подводят итоги прошедшего учебного года, а так же определяют векторы развития на ближайший год. Ключевой темой сегодняшнего совещания стало воспитание подрастающего поколения, поделилась с нашей редакцией Ольга Дзюба министр образования Мурманской области.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «В закон об образовании внесены новеллы, связанные именно с ролью образовательной организации в воспитании, и каждая образовательная организация нашего региона к 1 сентября должна иметь свою программу воспитания, на основе которой будет строиться дальнейшая воспитательная работа с учениками».

Подводя итоги совещания, глава региона подчеркнул, что система образования региона находится в десятке лучших по стране. И что отрадно для губернатора, наша область - лидер среди субъектов по уроню безопасности в школах.

По словам Андрея Чибиса, минимальная зарплата даже у начинающих молодых педагогов стартует с отметки в 40 тысяч рублей. Не стоит забывать, что в регионе строят новые детские сады и школы. Поддерживают масштабные проекты и на федеральном уровне.