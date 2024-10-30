Губернатор Мурманской области продолжает серию встреч с трудовыми коллективами

Недавно Андрей Чибис пообщался с сотрудниками регионального отделения одного из крупных российских банков.

На встрече глава региона подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление в нашей стране, организация ответственно выполняет свои задачи. Более того, участвует в реализации стратегически важных проектов, которые обозначил Президент России Владимир Путин.

Также в ходе мероприятия Андрей Чибис наградил отличившихся сотрудников отделения благодарственными письмами губернатора и ответил на вопросы участников встречи.