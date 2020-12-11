Губернатор Мурманской области провел брифинг, посвященный коронавирусной обстановке в регионе

Во время выступления стало известно, что в Мурманской области разрешили новогодние ярмарки. Но только на свежем воздухе, чтобы торговые места располагались на расстоянии друг от друга. Продавцы должны работать в масках и перчатках.

Рестораны на Новый год в Мурманской области не закроют. Однако глава региона предостерёг всех от проведения корпоративов. А вот областной театр кукол пока не откроют. «Горнолыжный экспресс» отменён. Все потому что эпидемическая обстановка в регионе не позволяет принять большое число лыжников. А вот «лыжная» электричка из Мурманска в Апатиты будет курсировать. Но билеты на неё продадут только жителям Заполярья.

Иногородние туристы, которые уже приобрели путёвки и билеты в Заполярье и забронировали номера, в том числе на условиях кэшбэка, смогут приехать в регион. Но при заселении они должны предъявить справку об отрицательном ковид-тесте. Пропускной режим в Кировск и Апатиты на время праздников ослабят, но только для северян.