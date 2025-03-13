День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.25 19:30
Губернатор Мурманской области провёл незапланированный рейд по медучреждениям столицы Заполярья
Он пообщался не только с медперсоналом, но и с пациентами.
«Самое главное, о чём я услышал в личных разговорах с людьми, - о трепетном отношении со стороны медиков», - написал под постом с новостью в своих социальных сетях глава региона.
Одним из объектов здравоохранения, которые посетил Андрей Чибис, стал областной перинатальный центр. На его базе планируют создать Единый центр планирования семьи. Здесь разместят новейшую технику, к работе привлекут опытных специалистов.
Заглянул губернатор и в «Севрыбу», посмотрел на то, чем кормят пациентов и зашёл в несколько палат...
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
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Екатерина
21.02.25 11:32
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VADIM UZLOV
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