Губернатор Мурманской области провёл незапланированный рейд по медучреждениям столицы Заполярья

Он пообщался не только с медперсоналом, но и с пациентами.

«Самое главное, о чём я услышал в личных разговорах с людьми, - о трепетном отношении со стороны медиков», - написал под постом с новостью в своих социальных сетях глава региона.

Одним из объектов здравоохранения, которые посетил Андрей Чибис, стал областной перинатальный центр. На его базе планируют создать Единый центр планирования семьи. Здесь разместят новейшую технику, к работе привлекут опытных специалистов.

Заглянул губернатор и в «Севрыбу», посмотрел на то, чем кормят пациентов и зашёл в несколько палат...