Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Новапорт»

Главной темой обсуждения стала дальнейшая модернизация аэропорта Мурманска.

В ноябре 2025 года заработал новый современный терминал Мурманского аэропорта. Однако до сих пор есть вопросы, требующие незамедлительного решения. Ведь этот объект является стратегически важным для нашего региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Аэропорт – это лицо региона и для тех, кто вылетает, и для тех, кто прилетает».

На встрече участники обсудили планы по реконструкции и старого терминала с поддержкой федерального финансирования.

Новый терминал обслуживает до полутора млн пассажиров в год. Как отметил директор предприятия, это требует продолжения в расширении.

Евгений Янкилевич, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг»: «Мы сейчас делаем все подготовительные работы».

Ожидается, что строительство второй очереди терминала начнётся в начале 2027 года, а его полное функционирование запланировано на 2029 год.

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
