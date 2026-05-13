Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «Новапорт»

Главной темой обсуждения стала дальнейшая модернизация аэропорта Мурманска.

В ноябре 2025 года заработал новый современный терминал Мурманского аэропорта. Однако до сих пор есть вопросы, требующие незамедлительного решения. Ведь этот объект является стратегически важным для нашего региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Аэропорт – это лицо региона и для тех, кто вылетает, и для тех, кто прилетает».

На встрече участники обсудили планы по реконструкции и старого терминала с поддержкой федерального финансирования.

Новый терминал обслуживает до полутора млн пассажиров в год. Как отметил директор предприятия, это требует продолжения в расширении.

Евгений Янкилевич, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг»: «Мы сейчас делаем все подготовительные работы».

Ожидается, что строительство второй очереди терминала начнётся в начале 2027 года, а его полное функционирование запланировано на 2029 год.