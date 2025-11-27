Губернатор Мурманской области провёл рабочую встречу с представителями китайской судоходной компании, которая активно работает в Арктике с 2023 года

Китайская контейнерная судоходная компания только за прошлый год выполнила 13 рейсов по Северному морскому пути.

Напомним, в июне этого года было объявлено о создании совместного предприятия между этой организацией и Госкорпорацией «Росатом» для строительства контейнеровозов по данному маршруту.

Личная встреча главы региона с партнёрами из Поднебесной состоялась в Центре управления регионом, где делегаты в ходе двухдневного визита познакомились с инфраструктурой рыбного и торгового портов и оценили их как соответствующие своим планам.

Юйсинь Фань, председатель китайской контейнерной судоходной компании «NewNew Shipping Line»: «Мы провели совещание с китайскими коллегами. Мы обсуждали с ними, что нужно изучить у вас, прежде чем приступить к следующему шагу. Необходимо детально изучить местные предприятия и проанализировать потенциальные объёмы грузов. По результатам этого анализа будет принято решение о дальнейших действиях».

На встрече губернатор Андрей Чибис и делегаты обсудили планы на следующий год: организацию регулярных контейнерных перевозок через порт Мурманск в летнюю навигацию следующего года, перспективы увеличения объёмов грузоперевозок и развитие портовой инфраструктуры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надеюсь, по крайней мере, мы всё сделаем для этого, чтобы реализовать совместные проекты, а наше сотрудничество развивать».

Кроме того, делегаты из КНР поделились впечатлениями от посещения столицы Заполярья. Здесь они увидели не только мощные предприятия, но и уникальное природное явление – северное сияние, которое на днях окрасило небо Мурманска.