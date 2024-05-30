Губернатор Мурманской области провёл встречу с ветеранами специальной военной операции и членами семей погибших бойцов

Мероприятие прошло в формате «Фронтовой гостиной» и состоялось на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области.

Собраться в Госфонде решили не просто так. 1 июня ему исполнится год. За этот период учреждение успело обработать свыше 6 тысяч запросов от участников спецоперации и их родных. Вот и сейчас, во время открытого диалога, глава региона предложил участникам беседы поделиться плюсами и минусами существующих мер поддержки, рассказать о видимых проблемах и попробовать вместе разобраться, какие шаги по улучшению ситуации можно сделать уже сейчас, чтобы оказать защитникам комплексную помощь.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе осуществляется 32 меры поддержки участникам СВО и их семьям.

Перед началом работы «Фронтовой гостиной» у губернатора так же была возможность ознакомиться с выставкой творческих работ конкурса «Памяти героя верны!» и пообщаться с их авторами.