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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.24 19:30

Губернатор Мурманской области проверил ход работ на строящихся объектах в Мурманске

Он узнал, с какими проблемами столкнулись подрядчики во время строительных работ.

Андрей Чибис решил лично узнать, как идёт ход строительных работ на объектах в Мурманске. Отправной точкой объезда стал дом на улице Бондарной. Здесь будут жить мурманчане, переселённые из аварийного жилья, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых сделали квартиры специальной планировки.

Матевос Геворкович, директор «СтройСнабЛогистик», подрядчик строительства дома на улице Бондарной: «В конце мая – первой декаде июня завершим все фасадные работы и кровельные работы, параллельно планируется завершение всех инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Останутся уже чистовые отделки на июль месяц».

Следующей точкой, на которую губернатор отправился вместе с главой города Юрием Сердечкиным и министром строительства Мурманской области Алексеем Грачиковым, стал дом на улице Павлова. Помимо того, что в шаговой доступности от здания находится школа, неподалеку расположена областная клиническая больница, которая стала следующим пунктом в обширном маршруте Андрея Чибиса.

В районе Больничного городка проводят реконструкцию хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера, где строительство только начинается.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На стройке без проблем не бывает, поэтому на ряде площадок, как вы заметили, со стороны был очень жёсткий разговор с подрядчиками. Но тем не менее, набор решений, который нужно дополнительно принять, мы обсудили».

Самый активный в плане работ район Мурманска - Ленинский. Здесь возводят пять многоквартирных жилых дома. Здания на улице Кирпичной будут построены в едином архитектурном стиле. Но до завершения ещё далеко, это начальная стадия.

А неподалеку, на улице Успенского, достраивают уже третий этаж.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Сейчас одна из ключевых проблем города – это нехватка нового жилья Это создание новых комфортных условий для проживания мурманчан, поэтому сейчас в разной степени готовности десять многоквартирных домов возводится».

Рядом с новыми жилыми домами на улице Успенского подрядчики ведут строительство Центра культурного развития, который поможет молодёжи раскрасить свои будни и найти в себе таланты.

Кроме того, в городе строятся две новые школы, одну из которых возводят на улице Советской. Учреждение поможет разгрузить школу №37, в которой сейчас ребята учатся в две смены.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Было на отдельных площадках за что поругать подрядчиков, я это сделал. Были подрядчики, которых я искренне похвалил за движение. Поэтому строим и рассчитываю, что подавляющее большинство объектов будут сданы в тех параметрах по срокам, о которых мы договорились».

Многие мурманчане переживают, что будет с исторически важным объектом - зданием бывшего кинотеатра «Родина» в центре города.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Самый сложный объект, наверное, на котором мы сейчас присутствуем. Он, с одной стороны, самый значимый, а с другой стороны, самый сложный. Всё-таки объект длительное время находился без эксплуатации, отключён от коммунальных ресурсов, состояние объекта довольно трудное к восстановлению. Но нам повезло, что у нас подрядная организация довольно серьёзная».

Такие объезды и глава региона и глава администрации города Мурманска совершают регулярно. Всё делается  для того, чтобы оперативно влиять на так или иначе возникающие в процессе работы строителей сложности.

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