Губернатор Мурманской области проверила ход капитального ремонта фасадов домов на улице Челюскинцев

Уже ставший знаменитостью среди горожан ярко-салатовый дом пришёлся по вкусу главе региона.

Ярко-салатовый дом на Челюскинцев, 11 благодаря красочной расцветке уже стал знаменитостью, хотя ещё всего год назад никто не обращал внимания на пожухлое здание культурного наследия. Этот многоквартирный дом был построен в 1957 году и с тех пор ремонта в нём не проводилось. С фасада начала облетать не только краска, декоративные балкончики также начали крошиться. Постройку удалось привести в порядок благодаря Фонду капитального ремонта. Теперь дом привлекает к себе внимание прохожих.

«Наше внимание к ходу капитального ремонта домов, отнесённых к объектам культурного наследия, не ослабевает. Связано это, в первую очередь, с тем, что мы говорим о сохранении исторического облика областного центра», – отметила глава региона.

В двух домах, которые так же должны были закончить в этом году, ремонт затянется до следующего сезона. На проспекте Ленина, 65 необходимо заменить кровлю, а на доме с улице Володарского собственники квартир с балконами не выходят на связь, из-за этого остановился весь процесс. Однако представители администрации не сильно расстраиваются по этому поводу, ведь лучше подождать и сделать ремонт качественно, чем поспешить, а потом мучатся. Подрядчик в свою очередь так же максимально добросовестно подходит к своей работе. Сейчас ремонтники активно трудятся над соседним домом № 9.

- Балконы, которые застеклены хозяевами квартир, трогать не будем - отремонтируем и покрасим, - говорит Александр Лукинский, главный инженер компании подрядчика.

Дизайн дома № 11 так же будет выполнен в зелёных тонах, но оттенок, по словам подрядчика, будет уже не таким кричащим. Жители домов не настроены критиковать ни работу местах маляров, ни цветовую палитру. Напротив, ярко-салатовый пришёлся по вкусу всем, кто видел дом в его новом исполнении.

- Все молодцы! Смотрю как город меняется, очень радуюсь этому, - говорит Валентин Петров, мурманчанин. - Особенно таким ярким оттенкам, которые поднимут настроение в наши северные будни. Всем доволен, всё прекрасно.

Во время своего обхода губернатор так же отметила, что таких красочных и видных результатов удалось достичь благодаря горожанам, которые регулярно вносят взносы на капитальный ремонт. Марина Ковтун так же подчеркнула, что ещё много домов в городе нуждаются в ремонте, но темпы работ, к сожалению, увеличить не получится, ведь они пропорционально зависят от сумм указанных в квитанциях. Северяне платят всего 6 рублей за квадратный метр жилья, увеличивать эту сумму никто не намерен.