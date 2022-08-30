Губернатор Мурманской области с коллегами из Министерства просвещения и Государственной Думы проинспектировал результаты капитального ремонта средней общеобразовательной школы посёлка Пушной

Ремонт здания выполнен в 2022 году в рамках участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Общая сумма работ - 77 млн рублей. Школа оснащена современным учебным оборудованием и мебелью. На базе учреждения будет открыт Центр детских инициатив.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с коллегами из Министерства просвещения и Государственной Думы Российской Федерации проинспектировал результаты капитального ремонта средней общеобразовательной школы посёлка Пушной.

Ремонт здания выполнен в 2022 году в рамках участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Общая сумма работ - 77 млн рублей. Школа оснащена современным учебным оборудованием и мебелью. На базе учреждения будет открыт Центр детских инициатив.

Ранее школа в Пушном уже становилась грантополучателем. Так, в 2019 году она получила средства на реализацию инновационных проектов. Здесь был создан мини-технопарк, где учащиеся осваивают робототехнику, программирование и 3D-моделирование. В 2021 в рамках проекта «Arctic schools» в стенах учреждения выполнили качественный ремонт спортивного зала, закупили оборудование и инвентарь.

1 сентября в школу посёлка Пушной придут учиться 87 детей. С ними будут работать 18 педагогов. Помимо ребят из Пушного в этой школе учатся подростки с железнодорожных станций Кица и Лопарская.