Губернатор Мурманской области с рабочим визитом посетил Кольский район

Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Колу, Мурмаши, Молочный, Пушной и многие другие населённые пункты муниципалитета.

Во время рабочего визита Андрея Чибиса в Кольский район глава региона отметил, что муниципалитет становится привлекательнее для гостей и жителей региона. В районе выдали около 1,5 тысячи сертификатов по программе «Свой дом в Арктике», 700 из которых уже реализованы. В Коле построили Поморскую набережную и провели реконструкцию на Советском проспекте, установили спортивные, детские и скейт-площадки, а некоторые из них оборудованы тренажёрами для людей с ограниченными возможностями. Построили и отремонтировали 9 ФАПов, 7 амбулаторий и поликлиник. Установили электрические котельные в Кильпъявре, благодаря чему посёлок ушёл от мазутозависимости. реконструировали Пушновскую школу, ещё 3 школы района в процессе ремонта. Построили бассейн «Гольфстрим». Создали «СОПКИ» в Коле, «СОПКИ.СПОРТ» в Молочном и завершают работу над спортивным пространством в Мурмашах. А в Коле начнётся масштабная стройка жилищного комплекса.

Кроме того, продолжается работа над реновацией ЗАТО. В конце рабочей поездки Андрей Чибис ответил на волнующие северян вопросы на встрече с жителями муниципалитета.