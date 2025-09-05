Губернатор Мурманской области совершил рабочую поездку в столицу Северного флота

В Североморске глава региона пообщался с жителями, а также проверил, как идут работы по национальным и стратегическим планам. Первой точкой стало торжественное спортивное событие – столица Северного флота обзавелась новым современным бассейном.

Новые площадки, инфраструктура, ремонты в школах и больницах – это лишь небольшая часть грандиозного обновления во флотском городе. В Североморске губернатор Мурманской области принял участие в торжественном событии – открытии спортивного комплекса «Североморец».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все отмечают, что объект получился классным. За этот период времени специально понаблюдали за водой, очень хорошая технология очистки … Теперь бассейн приступает к полноценной работе».

Комплекс получился не только современным, но и многофункциональным: есть пространство с различными тренажёрами, а также большой и малый бассейны. К слову, первым проплыл двадцатипятиметровку заслуженный мастер спорта России Павел Самусенко. Павел провёл тренировку и дал советы молодёжи Североморска.

Павел Самусенко, заслуженный мастер спорта России: «Если ко мне подойдут пообщаться, чем-то поинтересоваться, если их что-то тревожит, я поделюсь своим опытом, расскажу. Мне это не сложно, а им, я думаю, это пригодится и будет приятно».

Качество нового спортивного комплекса отметила и тренер Павла Самусенко, президент Федерации плавания Мурманской области Екатерина Лебедик.

Екатерина Лебедик, заслуженный тренер России, президент Федерации плавания Мурманской области: «Прекрасный бассейн … Замечательное сооружение для будущих чемпионов».

Посещать бассейн и заниматься в тренажёрном зале смогут все жители Североморска. Современный объект будет способствовать развитию большого спорта, ведь теперь флотская столица сможет проводить крупные соревнования.

После торжественного открытия глава региона провёл встречу с физкультурным активом региона, на которой подвели итоги последних шести лет работы в спортивной сфере.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Результаты работы шести лет очень внушительные».

Помимо создания современной инфраструктуры для занятий активностями, становится лучше поддержка спортсменов и тренеров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень большие единовременные вознаграждения за победу - с 200 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Солидная история. Это точно дополнительный стимул, понятно, что самое главное, - эмоция результата, но деньги тоже стимулируют».

Во многом увеличение материальной поддержки произошло за счёт реорганизации: объединения спортивных учреждений и сокращения административного персонала. С 1 января следующего года вводятся новые системы ежемесячных доплат для руководителей укрупненных спортивных и физкультурных учреждений в размере от 30 до 70 тысяч рублей.

Далее глава региона вместе с главой Североморска проверил, как идут работы по благоустройству города. Например, в городском парке ведётся комплексное благоустройство.

Следующим объектом проверки стала Центральная районная больница. Здесь проходят масштабные обновления - ремонт хирургического корпуса и пищеблока.

Татьяна Горбовая, главный врач Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск: «Как вы видите, ещё в конце прошлого года был завершён наружный ремонт … Все работы планируют завершить в декабре следующего года».

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено сфере образования. Так, в североморской гимназии №1 Андрей Чибис посетил инженерный класс «Горняк будущего», созданный в рамках регионального проекта «Арктическая школа».

Во время внеурочной деятельности первых дней учебного года десятиклассники из инженерного класса уже успели сделать несколько интересных проектов и представили их главе региона.

Следующим объектом стала детская площадка на улице Авиаторов. Она появилась благодаря настойчивости Татьяны Кравцовой. Женщина обратилась к жителям соседних домов, управляющей компании, вместе они собрали более 200 подписей, прошли ряд этапов и выиграли финансирование по программе «На Севере — твой проект!».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас послушаем жителей, как они это ощущают … что ещё мы здесь сделаем».

Завершился визит главы региона в ЗАТО встречей с местными жителями, которые не только задавали вопросы, но и предлагали свои идеи по развитию города.