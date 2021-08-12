Губернатор Мурманской области вместе с командующим Северным флотом возложили цветы к мемориалу погибшим морякам АПЛ «Курск»

Белые фуражки и чёрная форма - военнослужащие Северного флота выстроились на площадке перед памятником для того, чтобы в очередной раз отдать дань памяти тем, кто погиб в августе 2000 года в Баренцевом море.

Александр Моисеев, главнокомандующий Северным флотом: «21 год назад произошло страшное, трагическое событие, катастрофа атомной подводной лодки «Курск», приведшего к гибели корабля и его экипажа».

После слов скорби и памяти под звуки военного оркестра моряки понесли иконы с образами погибших к мемориалу.

У самого памятника епископ Североморский и Умбский Тарасий провёл заупокойное богослужение.

Как сказал в своей речи командующий Северным флотом, в 2000 году наша страна переживала очень непростые времена, но сейчас, когда отношение к армии и флоту изменилось, служба Родине вновь стала почётной. Печальные события той поры стали постоянным напоминанием о том, что никто не должен гибнуть в мирное время.

К словам командующего присоединился и Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «2000 год – тяжелейшее время для страны, с одной стороны, с другой стороны, эти дни были днями надежды, которые тогда не оправдались. Я помню эти моменты».

Помимо военных памятный митинг посетили и родственники погибших, которые также положили к памятнику венки и цветы.