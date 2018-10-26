Губернатор Мурманской области встретилась с участниками чемпионата «WorldSkills Russia». Молодые профессионалы рассказали с какими трудностями им пришлось столкнуться во время состязания, а также поделились планами на будущее.

Молодые профессионалы, среди которых сварщики, педагоги, специалисты по туризму встретились с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, чтобы рассказать о своем опыте участия в четвертом региональном чемпионате «WorldSkills Russia». Студенты и школьники участники выполняли конкурсные задания по своим профессиям в условиях, приближенных к реальному производству, а за четкостью и правильностью соблюдения международных стандартов наблюдали квалифицированные эксперты. Как признается начинающая мастер парикмахерского искусства, соперники были достойными, но от этого проходить задания было только интереснее.

Одной из востребованных сегодня профессий в Мурманской области и в целом в северных регионах является сварщик, что связано, в том числе, с реализацией арктических проектов. В региональном чемпионате «WorldSkills» она есть и в юниорской, и в основной категории. Среди других востребованных профессий, вошедших в число компетенций соревнований - электромонтажник, системный оператор, инженерный дизайнер, специалист по туризму.

Число компетенций «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») увеличится в 2019 году на пять и, таким образом, превысит три десятка. Как сообщила главный специалист профессионального образования и науки Минобрнауки Мурманской области Елена Зубрицкая, большинство направлений профессиональной деятельности, по которым соревнуются участники проходящего в эти дни чемпионата, ориентированы на региональную специфику и арктическую территорию в целом.

В сравнении с прошлым годом выросло и число участников. Сейчас в региональном смотре задействованы 173 специалиста (против 150 прошлом году). Новшеством этого года стала возрастная категория 50+, в которой мастера соревнуются в четырех компетенциях.

Традиционные ремесла северных народов представлены в компетенции «Саамское рукоделие».