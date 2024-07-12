Губернатор Мурманской области встретился с главой городского округа Полярные Зори Максимом Пуховым

Во время встречи губернатор отметил, что за прошедшие пять лет в муниципалитете многое изменилось к лучшему, что важно держать планку и продолжать развиваться дальше и тщательно прорабатывать свои цели, которые могут войти в обновленный стратегический план «На Севере – Жить!».