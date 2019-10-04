Губернатор Мурманской области встретился с лучшими учителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с лучшими учителями Мурманской области. Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником, вручил награды и кончено поговорил по душам.

Море цветов, ряды дипломов и наград - еще несколько минут и лично главой региона они будут вручены особо отличившимся педагогом Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это непросто, амбициозно и интересно. С такими замечательными учителями у нас все получится. Я вижу глаза горящие, интерес к тому, что вы делаете, я уверен, что у вас все получится, Еще раз с наступающим праздником и позвольте по этому поводу вручить вам награды».

В стенах правительства области в канун одного из главных праздников страны - Дня учителя проходит торжественная встреча. Для каждого педагога это особый день, за которым стоит кропотливая ежедневная работа, лучшая награда за труд - победы учеников.

Алексей Хотько, педагог Мурманского облатного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Я рад сегодня присутствовать здесь, потому что это оценка моего труда, с 91 года я тружусь, и поэтому, очень радостно быть здесь, у губернатора на приеме».

Анна Плужникова, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Апатиты: «Педагогика для меня - это моя жизнь. Я не отделяю: вот здесь я педагог, а вот здесь я живу. Здесь я учительница, а здесь - не учительница. И молодым нужно идти в эту профессию обязательно. Это всегда самореализация. Приходишь в школу и реализуешь себя. Реализуешь себя как артист, как психолог, как профессионал».

День учителя отмечается в России много лет, и при этом у каждого педагога свои традиции празднования.

Альбина Просвирнина, учитель МБОУ «Мурманский международный лицей»: «Когда была помоложе, с коллегами нас много собиралось, сейчас - поменьше. С теми, кто еще остался в Мурманске, ведь разъезжаются люди, родные, ученики бывшие, дальние бывшие, они поздравляют, смски, звонят. Так что, среди друзей».

По словам участников встречи, учитель - это не просто профессия, это призвание, которому изо дня в день нужно отдавать всего себя. Это миссия, где ты не просто преподаешь предмет, а в первую очередь учишь детей жить.

Жанна Бахарева, учитель МБОУ «Мурманский академический лицей»: «Математик должен научить ребенка бить лапками, изо всех ситуаций искать выход. Это все, чему должен научить математик. Это не важно - интегрирует он, берет логарифмы или нет, главное, чтобы он мог расставить все по полочкам и искать выход, где кажется, выхода нет».

Валентина Гришина, учитель МБОУ «Основная общеобразовательная школа №3» г. Апатиты: «Большинство детей через литературу, через нашу классику, формируют характер, воспитывают в себе трудолюбие, честность и так далее».

Педагоги уверены, не меньшее значение в формировании личности ребенка имеет дополнительное образование, где можно сполна проявить свои спортивные и творческие таланты, воспитать в себе силу воли и стремление к новым высотам.

Алексей Хотько, педагог Мурманского облатного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мне кажется, это важно. Это дает большой стимул не только для умственного развития, но и физической подготовки, умение общаться и в паре, и общаться в коллективе, и в ансамбле выступать. Не только учеба в школе, но и допобразование дает хороший старт, хорошие навыки».

И каким бы сложным не считался труд учителя, в нашей стране он всегда в почете, недаром Россия славится педагогическими династиями.

Анна Плужникова, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Апатиты: «Дочь у меня тоже учительница английского языка, преподает в гимназии Санкт-Петербурга. Сегодня меня дочь поздравила утром, позвонила и говорит, мама, поздравляю тебя с Днем всех святых, я говорю, что это за праздник-то, Маша. А она говорит, День учителя, только святые люди работают в школе».

Уже совсем скоро их ждут трудовые будни, ученики, педсоветы, подготовки ко всевозможным соревнованиям, олимпиадам и ЕГЭ. А сегодня, их праздник, их день, когда с неизменно горящими глазами учителя еще раз признаются в любви к своему делу, дают советы молодым и конечно, поздравляют друг друга.

Валентина Гришина, учитель МБОУ «Основная общеобразовательная школа №3» г. Апатиты: «Для меня этот праздник - радость, гордость за своих учеников и хотелось бы пожелать всем коллегам, удачи, хороших воспитанников и понимающий родителей».

После официальной части встречи - чаепитие и доверительный разговор губернатора с учителями. Обсудили сложности в образовании, над которыми еще предстоит работать, успехи учеников и конечно, планы на будущее, а они у нашей области большие.