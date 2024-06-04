Губернатор Мурманской области встретился с руководителями образовательных учреждений столицы Заполярья

Отличившимся Андрей Чибис вручил благодарственные письма.

Перед беседой с руководителями учебных заведений Мурманска губернатор вручил благодарственные письма отличившимся представителям сферы образования. Но вопросы к губернатору не заставили себя ждать. Они касались и подготовки школьников к различным олимпиадам, и вопросов обеспечения безопасности в учреждениях.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «Я считаю, что такие встречи необходимы. Необходимы, потому что можно услышать здесь и сейчас все проблемы, которые существуют, и те положительные изменения, которые произошли после предыдущих обсуждений. Поэтому, безусловно, это необходимо. Этот контакт власти, скажем так, и народа на взаимодействие, на обсуждение. Это всегда будет приводить только к лучшему».

Прозвучал вопрос и о возможности помочь образовательным учреждениям с финансированием различных мотивационных доплат и поощрений, в том числе поддержать административный персонал.

Никита Кокоянин, директор гимназии №2 г. Мурманска: «Любые диалоги, какого бы уровня они не были, я считаю, очень важны для развития, в том числе и нашей отрасли. Очень важно слышать о тех проблемах, которые озвучивает губернатор и очень важно, что губернатор слышит те проблемы, которые есть в нашей области».

Андрей Чибис на встрече рассказал, что за прошедшие пять лет регион преодолел кадровый дефицит, из регионального бюджета на образование направлено более 110 миллиардов рублей, открываются «Точки роста» и «Уникумы», а также продолжает активно развиваться «Арктическая школа», инициированная главой Кольского Заполярья.