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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30

Губернатор Мурманской области выступил на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Андрей Чибис рассказал о темпах развития Мурманской области и поделился успешной реализацией крупных проектов, которыми гордится.

Правительство региона тесно сотрудничает с Минвостокразвития. И это взаимодействие позволяет в рамках созданной президентом комиссии Госсовета по направлению Северный морской путь и Арктика, которую губернатор Мурманской области возглавляет, вырабатывать новые идеи и новые предложения, стимулирующие изменение качества жизни в Арктике.

Как отметил Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, наш регион активно развивает всё, что касается морской логистики. Мурманская область - лидер в Арктике по числу резидентов Арктической зоны России. Успешно развивается и территория опережающего развития «Столица Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря специальным режимам, которые есть, обеспечен рост инвестиций и за последние шесть лет внутренний региональный продукт вырос на душу населения в 2,3 раза. Мы на десятом месте в стране, что толкает рост и зарплат».

Выступая на итоговом заседании коллегии министерства губернатор отметил  и конкретные крупные проекты, которыми гордятся регион и вся страна. Прежде всего, это развитие Мурманского транспортного узла. В конце 2023 года президент дал старт рабочему движению по новой железной дороге, которая связала восточный и западный берега Кольского залива, тем самым давая возможность, по сути, в два раза нарастить в последующем грузооборот по порту Мурманск. А в этом году в рамках Международного арктического форума, который состоялся в Мурманске, 27 марта президент дал старт отгрузке первой партии угля на экспорт в суперсовременном высокотехнологичном порту «Лавна».

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