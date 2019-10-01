День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.19 19:30
Губернатор Мурманской области выступит на сессии комитета в ООН
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил российскую делегацию на 80-й сессии комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН.
Андрей Чибис представит доклад, посвященный развитию городов в экстремальных климатических условиях.
Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ООН это площадка для обмена опытом в сферах жилищного строительства и городского развития. Участники встречи обсудят вопросы устойчивости жилищного хозяйства, построения «умных» городов, управления земельными ресурсами и землепользования.
Андрей Чибис входит в состав европейского комитета с декабря 2015 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Катерина
01.10.19 17:34
Какой балабол ваш ушницкий.
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Андрей
01.10.19 12:20
Когда уже Алалова, Каширца, Сигаева и прочих из этой банды посадят?! Ну место же им не среди честного люда, а на нарах! Они опасны для общества!
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Д.О. Вернер
29.09.19 18:53
Дмитрий, "пройдите" по стояку... Имел опыт, на 1 этаже СБ, им жарко было, вот и отключили. Дошёл до их руководства в СПБ, напугал, что могу затопить. Через 2 дня "ЗАРАБОТАЛО!" Удачи!
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