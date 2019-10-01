Губернатор Мурманской области выступит на сессии комитета в ООН

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил российскую делегацию на 80-й сессии комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН.

Андрей Чибис представит доклад, посвященный развитию городов в экстремальных климатических условиях.

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ООН это площадка для обмена опытом в сферах жилищного строительства и городского развития. Участники встречи обсудят вопросы устойчивости жилищного хозяйства, построения «умных» городов, управления земельными ресурсами и землепользования.

Андрей Чибис входит в состав европейского комитета с декабря 2015 года.