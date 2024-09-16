Губернатор НАО Юрий Бездудный в Мурманске посетил рыболовное судно «Печора»

В порту Мурманска базируются три судна Ненецкого автономного округа, которые занимаются рыбным промыслом. Самое современное и с гордостью, выходящее в море, называется «Печора». Именно на нём губернатор НАО Юрий Бездудный провёл ознакомительную и рабочую встречу с членами правления «Рыбакколхозсоюза».

«Печора» - главное рыболовецкое судно из Ненецкого автономного округа, которое имеет порт приписки Мурманск. Современный траулер оснащён всем необходимым для качественного и безопасного лова рыбы. На нём же экипаж проводит автоматизированный полный цикл производства свежемороженой продукции.

Евгений Порошкин, капитан траулера «Печора»: «До 70 тонн готовой продукции можем делать в лёгкую - без проблем. На Северном бассейне, в Норвежском и Баренцевом морях ловим треску, пикшу и перерабатываем весь прилов. Четвёртый раз уже за этот рейс сюда заходим. Вылавливаем, сюда привозим, выгружаемся и опять в море. Сегодня уже в море опять уходим».

Но перед отправкой на промысел судно посетил важный гость. Губернатор НАО Юрий Бездудный познакомился с экипажем «Печоры», узнал, как живут и работают моряки на траулере. Также важной частью визита стала рабочая встреча с членами правления «Рыбакколхозсоюза». В нём объединены несколько кооперативов, в которых трудятся более 300 человек из разных населенных пунктов НАО.

Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа: «Хозяйство передовое, современные суда, такие как «Печора» Важно сказать, что замечательный коллектив, который объединён идеей добывать рыбу и реализовывать в нашем округе в фирменном магазине. И сегодня с членами правления мы обсудили важные вопросы рыбовоспроизводства. Хозяйство этим занимается и в ближайшее время заработает цех по рыбовоспроизводству в Коткино».

Также участники встречи обсудили итоги деятельности предприятия и необходимость привлечения людей НАО к работе не только в Ненецком автономном округе, но и непосредственно на рыболовецких судах объединения.