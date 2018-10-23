Помогите Сонечке услышать мир!Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает следить на судьбой спасённых шпицев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.18 19:30

Губернатор области на оперативном совещании подняла вопрос о корректировке платы за отопление в Кировске

В Мурманской области отмечается положительная тенденция рождения третьих и последующих детей, из-за чего жителям Кировска выставили счёт на отопление в несколько десятков тысяч рублей, и чем займутся дети на каникулах - эти и другие темы на оперативном совещании подняла Марина Ковтун.

Открывая еженедельное оперативное совещание, губернатор области напомнила, что в конце октября состоится единый день приёма граждан, все северяне смогут обратиться в органы самоуправления с самыми волнующими вопросами. Такие встречи проходят уже в четвертый раз. В прошлом году специалистам удалось принять 180 человек.

Так же Марина Ковтун выделила те муниципальные образования, в которых прямое общение с гражданами налажено лучше всего, а следовательно людям нет надобности жаловаться губернатору. Среди ответственных оказались: Мончегорск, Полярные Зори, Александровск, Заполярный, Североморск, Оленегорск, Ковдорский район и Кандалакша.

В черный список попали - Заозёрск, Ревда, Умба,  Алакуртти, Териберка, Ловозеро, Ура-Губа. В этих населенных пунктах власти 3 месяца не отчитывались на сайтах и о проделанной работе.

Не отходя от темы муниципалитетов губернатор области подняла вопрос о корректировки платы за отопление. В Кировске жители ряда домов сетуют на невероятные счета за отопление. Начальник Госжилинспекции Алена Кузнцова рассказала, что сама была шокирована, когда узнала, что гражданам пришли квитанции, в которых корректировка на квадратным метр составила 400, а где-то и 800 рублей. При администрации Кировска была организована экспертная комиссия. Специалисты выявили системные проблемы, которые необходимо устранить.

Первичный осмотр комиссии выявил незначительные утечки и нарушения. Например, работающие в летний период полотенцесушители, которые увеличивают сумму в квитанциях жителей всего дома  примерно на 7 тысяч. Но установить истинную причину колоссальных энергозатрат экспертам пока не удалось.

Марина Ковтун сделала акцент на том, что таких проблем можно избежать только регулярным мониторингом показателей, которые помогут выявить утечки. Губернатор поручила главе города лично проконтролировать ситуацию и в будущем усилить работу с управляющими компаниями и ресурсниками.

Так же не упустили из виду и подготовку к реализации в Мурманской области национального проекта «Демография». В него входят пять составляющих. О работе над одним из них доложил министр социального развития региона Сергей Мякишев.

На территории Мурманской области реализуется комплекс из 18 программ местного и федерального уровня, благодаря которым семьи при появлении на свет детей испытывают гораздо меньшие финансовые трудности. Общий объем выделенных средств больше двух миллиардов рублей, причем большая часть поступает из областного бюджета.

Но вот количество первенцев в регионе не увеличивается, такая ситуация наблюдается по все стране. Чтобы стимулировать молодые семьи к рождению детей, Мурманская область с 1 июля пошла на особые меры поддержки. Теперь, если женщина рожает ребёнка в возрасте до 26 лет, ей выплачивается пособие в размере 14 тысяч ежемесячно на протяжении полутора лет. Такая финансовая помощь суммируется с остальными выплатами, которые получают мамы и совершенно не зависит от дохода семьи.

Так же с 1 января на территории Мурманской области действует и федеральная поддержка семей решивших завести первого ребенка, вот только она уже зависит от уровня дохода. На сегодняшний день услугу получают 579 молодых родителей, общая сумма выплат превышает 58 миллионов. Министр социального развития региона считает, что в комплексе эти меры поспособствуют повышению рождаемости в молодых семьях.

Продолжая тему детей обсудили и предстоящие осенние каникулы. В этом году в лагерях и санаториях области отдохнут свыше 4,5 тысяч юных северян. В это году дни отдыха начнутся с понедельника 29 октября и продляться до конца недели.

Как отметила исполняющая обязанности министра образования, все учреждения к приему отдыхающих школьников готовы: получены санитарно-эпидемиологические заключения, разработаны программы досуговой занятости с учетом возрастных особенностей.

Впервые на ноябрьские каникулы старшеклассники из села Краснощелье прилетят в Мурманск, чтобы побывать на площадках профессионального мастерства «WorldSkills» и познакомятся с учебными заведениями Мурманска и Колы. Так же Ирина Ковшира напомнила, что часть детей все же проведут выходные дома.

Последней темой для обсуждения стал конкурс «Лидеры России» в котором прияли участи и молодые потенциальные управленцы Мурманской области. Наш регион занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном округе по числу заявок, поданных на соревнования.

В этом году одними из наставников в конкурсе станут Вице-премьер министр Максим Акимов и председатель совета федерации Валентина Матвеенко. Губернатор призвала молодых и амбициозных управленцев принять участие в конкурсе. Заявку можно подать на сайте лидерыроссии.рф до 24 октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Наталья Николаевна
23.10.18 11:20
Здравствуйте.Живу в Росте, УК "Управдом" ( Сафонова д.30) Ремонтировали крышу в доме 9 кор.2 по ул.Ивана Сивко,сбросили мусор с крыши, лежит уже месяц, я звонила, обещали убрать. Напротив Автомойки по
Комментарий к новости:Вывоз и утилизация мусора - подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив»
Кулакова Анастасия Александровна
22.10.18 18:00
Добрый день. Разберитесь пожалуйста с возникшей ситуацией. В Мурманске по адресу проспект Кирова, дом 26 кв.62 (3 подъезд). С самого начала отопительного сезона, я неоднократно звонила по тел.89210301
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ирина
20.10.18 16:59
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, обязана ли УК следить за незаконными постройками и пристройками внутри помещений цокольного этажа МКД, выделенного по проекту под паркоместа? Магазин и кафе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуОфициальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро - снизился на 51-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыВоенным хотят запретить выкладывать фотографии в соцсетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 312 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика