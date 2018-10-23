Губернатор области на оперативном совещании подняла вопрос о корректировке платы за отопление в Кировске

В Мурманской области отмечается положительная тенденция рождения третьих и последующих детей, из-за чего жителям Кировска выставили счёт на отопление в несколько десятков тысяч рублей, и чем займутся дети на каникулах - эти и другие темы на оперативном совещании подняла Марина Ковтун.

Открывая еженедельное оперативное совещание, губернатор области напомнила, что в конце октября состоится единый день приёма граждан, все северяне смогут обратиться в органы самоуправления с самыми волнующими вопросами. Такие встречи проходят уже в четвертый раз. В прошлом году специалистам удалось принять 180 человек.

Так же Марина Ковтун выделила те муниципальные образования, в которых прямое общение с гражданами налажено лучше всего, а следовательно людям нет надобности жаловаться губернатору. Среди ответственных оказались: Мончегорск, Полярные Зори, Александровск, Заполярный, Североморск, Оленегорск, Ковдорский район и Кандалакша.

В черный список попали - Заозёрск, Ревда, Умба, Алакуртти, Териберка, Ловозеро, Ура-Губа. В этих населенных пунктах власти 3 месяца не отчитывались на сайтах и о проделанной работе.

Не отходя от темы муниципалитетов губернатор области подняла вопрос о корректировки платы за отопление. В Кировске жители ряда домов сетуют на невероятные счета за отопление. Начальник Госжилинспекции Алена Кузнцова рассказала, что сама была шокирована, когда узнала, что гражданам пришли квитанции, в которых корректировка на квадратным метр составила 400, а где-то и 800 рублей. При администрации Кировска была организована экспертная комиссия. Специалисты выявили системные проблемы, которые необходимо устранить.

Первичный осмотр комиссии выявил незначительные утечки и нарушения. Например, работающие в летний период полотенцесушители, которые увеличивают сумму в квитанциях жителей всего дома примерно на 7 тысяч. Но установить истинную причину колоссальных энергозатрат экспертам пока не удалось.

Марина Ковтун сделала акцент на том, что таких проблем можно избежать только регулярным мониторингом показателей, которые помогут выявить утечки. Губернатор поручила главе города лично проконтролировать ситуацию и в будущем усилить работу с управляющими компаниями и ресурсниками.

Так же не упустили из виду и подготовку к реализации в Мурманской области национального проекта «Демография». В него входят пять составляющих. О работе над одним из них доложил министр социального развития региона Сергей Мякишев.

На территории Мурманской области реализуется комплекс из 18 программ местного и федерального уровня, благодаря которым семьи при появлении на свет детей испытывают гораздо меньшие финансовые трудности. Общий объем выделенных средств больше двух миллиардов рублей, причем большая часть поступает из областного бюджета.

Но вот количество первенцев в регионе не увеличивается, такая ситуация наблюдается по все стране. Чтобы стимулировать молодые семьи к рождению детей, Мурманская область с 1 июля пошла на особые меры поддержки. Теперь, если женщина рожает ребёнка в возрасте до 26 лет, ей выплачивается пособие в размере 14 тысяч ежемесячно на протяжении полутора лет. Такая финансовая помощь суммируется с остальными выплатами, которые получают мамы и совершенно не зависит от дохода семьи.

Так же с 1 января на территории Мурманской области действует и федеральная поддержка семей решивших завести первого ребенка, вот только она уже зависит от уровня дохода. На сегодняшний день услугу получают 579 молодых родителей, общая сумма выплат превышает 58 миллионов. Министр социального развития региона считает, что в комплексе эти меры поспособствуют повышению рождаемости в молодых семьях.

Продолжая тему детей обсудили и предстоящие осенние каникулы. В этом году в лагерях и санаториях области отдохнут свыше 4,5 тысяч юных северян. В это году дни отдыха начнутся с понедельника 29 октября и продляться до конца недели.

Как отметила исполняющая обязанности министра образования, все учреждения к приему отдыхающих школьников готовы: получены санитарно-эпидемиологические заключения, разработаны программы досуговой занятости с учетом возрастных особенностей.

Впервые на ноябрьские каникулы старшеклассники из села Краснощелье прилетят в Мурманск, чтобы побывать на площадках профессионального мастерства «WorldSkills» и познакомятся с учебными заведениями Мурманска и Колы. Так же Ирина Ковшира напомнила, что часть детей все же проведут выходные дома.

Последней темой для обсуждения стал конкурс «Лидеры России» в котором прияли участи и молодые потенциальные управленцы Мурманской области. Наш регион занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном округе по числу заявок, поданных на соревнования.

В этом году одними из наставников в конкурсе станут Вице-премьер министр Максим Акимов и председатель совета федерации Валентина Матвеенко. Губернатор призвала молодых и амбициозных управленцев принять участие в конкурсе. Заявку можно подать на сайте лидерыроссии.рф до 24 октября.