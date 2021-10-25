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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.21 19:30

Губернатор обошёл Алакуртти вдоль и поперёк

Выходной глава региона провёл в рабочей поездке на юге области. Он посетил село Алакуртти. Помимо известной команды КВН, состоящей из одного человека, данный населенный пункт примечателен своей амбулаторией и военными. К слову, в осмотре строящихся объект принял участие и командующий Северным флотом.

Большинство жителей Мурманска хорошо призадумаются, прежде чем ответить, где на карте области находится село Алакуртти. Но маленький населённый пункт на границе с Финляндией живёт своей жизнью. Да, ещё какой! Например, здесь строят детский сад на 75 мест. Вот только рабочие выбились из графика, что очень не понравилось губернатору.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что удорожание материалов, что сложная логистика, что подрядчик не из нашей области, но всё это привело к тому, что в срок сад не построен. Более того, я каждый понедельник провожу штаб по стройкам, и каждый раз у подрядчика возникают новые и новые проблемы, причины и так далее. Нам это не нравится, мы по этому поводу будем принимать решения. Садик точно будет достроен, вопрос, кем».

У военных, а в Алакуртти базируются 80-я мотострелковая бригада, стройка идёт гораздо лучше. Работы по возведению общежития на финишной прямой, специалисты занимаются внутренней отделкой. Устройством помещений озабочены и владельцы этого старого деревянного здания, благодаря господдержке здесь появится отель. Но больше всего село известно своей амбулаторией.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша знаменитая врач Татьяна Александровна, которая после «прямой линии» с президентом стала известна, и её коллеги – замечательные, позитивные люди, очень важно, что они настроены на помощь людям. Вот с таких людей надо брать пример! С наших медработников, наших врачей».

Завершилась рабочая поездка губернатора встречей с жителями Алакуртти. Они рассказали главе региона о своих проблемах. Так, селу нужна новая школа, в отдельных домах есть проблемы с отоплением. Некоторые вопросы губернатор взял на заметку, ряд других адресовал местным властям.

 

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