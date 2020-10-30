Губернатор обратился к северянам и призвал помочь врачам, соблюдая элементарные меры безопасности

В своём обращении Андрей Чибис отметил, что с понедельника вновь приостанавливается диспансеризация и плановые профосмотры, чтобы высвободить время врачей для работы с ковидными пациентами. Вопросы плановой госпитализации будут решаться индивидуально для каждого учреждения здравоохранения, исходя из его загруженности и эпидемиологической ситуации. Для тех пациентов, кто преодолел болезнь, но ждет повторного отрицательного теста, будут предоставлены дополнительные обсерваторы. Продолжается обеспечение медикаментами не только ковидных больных, но и заболевших ОРВИ. Часть автомобилей автобазы правительства Мурманской области будет передана в распоряжение медицинских организаций. Чтобы ускорить подготовку ответов через WhatsApp-приёмную, будет увеличено количество волонтеров, принимающих вызовы – подчеркнул глава региона.