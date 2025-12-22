День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.25 19:30
Губернатор обсудил с руководителями ведущих предприятий вопросы развития энергетического комплекса Мурманской области
Несмотря на погодные условия, аварийность и количество инцидентов в сфере энергетики нашего региона за последние годы кратно сократилось. С такой позитивной новости глава региона начал профильное совещание топливно-энергетического комплекса.
Энергетика — основа стабильности. От работы этих предприятий напрямую зависит тепло и свет в домах людей, работа социальной сферы и экономики Мурманской области. К отопительному сезону готовы более 7,5 тысячи объектов и свыше 9,5 тысячи сетей.
В прошлом сезоне почти вдвое сократилось количество технологических нарушений. Однако, ещё есть над чем работать, особенно по жилищному фонду. Андрей Чибис обозначил, что со стороны правительства региона будет оказана необходимая поддержка компаниям, но важно, чтобы и с их стороны все обязательства были выполнены.
Также глава региона с представителями топливно-энергетического комплекса обсудил вопросы контроля за качеством оказанных услуг, подготовки к газификации региона и ряд других важных тем.
