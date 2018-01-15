В региональном следственном управлении СК РФ губернатор Марина Ковтун приняла участие в торжественном собрании, посвященном Дню образования Следственного комитета РФ. Поздравляя сотрудников управления с праздником, глава региона отметила, что органы следствия – мощный и эффективный инструмент государства в защите прав и свобод граждан, в охране закона, в восстановлении справедливости.

«Едва ли не важнейшим результатом вашей деятельности за прошедшие годы стало заметное укрепление доверия граждан к государству. В вашем лице люди видят силу, способную на деле реализовать главные принципы законности: справедливость, неподкупность, неотвратимость наказания», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор поблагодарила следователей за службу обществу и пожелала дальнейших успехов в ней.

Подполковнику юстиции, старшему помощнику руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Наталии Тростиной глава региона вручила Почётный знак «За доблестную службу в Заполярье».