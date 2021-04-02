Губернатор поддерживает жителей Островного в трудной ситуации

Из-за задержки теплохода «Клавдия Еланская» в пути, в Островной отправится вертолёт с продовольствием. Вылет запланирован на 10 утра в субботу.

Предварительно планируется перевозка 1650 килограммов продуктов и 5 пассажиров.

Обратный полёт из Островного намечен на 12.30.

По текущему прогнозу, судно «Клавдия Еланская» должно прибыть в посёлок 3 апреля в 10 утра с основной партией продуктов. Губернатор Мурманской области лично держит ситуацию на контроле. Также он провёл онлайн-встречу с жителями Островного.