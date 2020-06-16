Губернатор подписал постановление о выделении средств на дополнительные ремонты дворовых территорий в Мурманске

Деньги появились благодаря изменению сроков благоустройства площади Пять Углов.

По словам губернатора, программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает комплексный подход к благоустройству и из-за ограниченного бюджета не позволяет охватить все территории. Те дворы, в которых дополнительно выполнят ямочный ремонт в этом сезоне, не будут исключены из неё.

Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с администрацией города был проработан вопрос организации оперативного ямочного ремонта дворовых подъездов. В общей сложности, летом появится возможность провести массовую кампанию по ямочному ремонту более 50 тысяч квадратных метров покрытия.

Список территорий, будет сформирован администрацией города до 1 июля.