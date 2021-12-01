Губернатор поздравил активных участников Штаба общественной поддержки с 20-летием партии «Единая Россия»

С первого декабря в общественных приёмных партии «Единая Россия» начинается декада приёма граждан. Депутаты-единороссы будут встречаться с населением, чтобы помочь людям решать возникающие проблемы.

Общественную приёмную в Мурманске сегодня посетил и Андрей Чибис. Он наградил благодарственными письмами наиболее отличившихся партийных волонтёров.

Волонтёры регионального штаба общественной поддержки хорошо проявили себя во время пандемийной самоизоляции в прошлом году. Они развозили продуктовые наборы пенсионерам и людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, работали в поликлиниках и больницах, проверяли у посетителей температуру, разгружая врачей. За год успели сделать много полезного. Работа продолжилась и в этом году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вот это дорогого стоит. Вопрос не пафоса, не красивых речей, не заседаний всяких бюро, а вопрос в том, что все эти люди - сторонники партии, люди, которые рискуя собой, помогают тем, кто в этой помощи нуждается. Во всех аспектах. Но ковид это особенно остро высветил. Я уже не говорю про волонтёрское движение, про вопросы очистки территории от мусора и так далее».

Губернатор поздравил активных участников Штаба общественной поддержки с 20-летием партии, наградил лучших благодарственными письмами.

Теперь дело за депутатами-единороссами. У них начинается декада приёма граждан.

Юрий Шадрин, руководитель региональной общественной приёмной: «Принимать будут депутаты от партии «Единая Россия» всех уровней: от рядовых депутатов до высшего должностного лица - губернатора Мурманской области. Цель приёма - решить максимально возможное количество индивидуальных вопросов, которые есть у жителей Мурманской области. И, наряду с этим, получить некий срез информации о системных проблемных вопросах для того, чтобы также системно их решить».

К депутатам в большинстве своём приходят люди с проблемами, которые касаются ЖКХ и здравоохранения. Но в этом году, как показывают опросы, будут посетители с вопросами о молодёжной политике, волонтёрском движении и поддержке семей с детьми.