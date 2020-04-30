Губернатор поздравил мурманских спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Андрей Чибис поздравил мурманских спасателей с профессиональным праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это очень непростая работа! Каждый раз заходить в огонь, принимать решения, рисковать жизнью, понимая, что тебя ждут дома родные и близкие. Героический подвиг показали в годы Великой Отечественной войны, защищая от стихии, под вражескими налётами… Сегодня вы показываете мужество и характер. Спасибо вам за вашу службу».