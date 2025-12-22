Губернатор поздравил тех, кто освещает и греет Заполярье

Энергетики – люди, создающие тепло в Заполярье. В день профессионального праздника их чествовали в Центре управления регионом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мощь огромная, огромная энергетическая система …Никакая экономика невозможна без энергии, а никакая жизнь невозможна без света и тепла. Мы это с вами прекрасно понимаем».

Работа мурманского энергетика – это всегда тяжёлый труд. Полярная ночь, ветра, дожди и морозы. Каждый киловатт, дошедший до потребителя, это результат не только высоких технологий, но и личного профессионализма каждого сотрудника. Дмитрий Зимин – один из примеров мастерства. Он 16 лет работает над тем, чтобы неполадки в системе быстро устранялись, а люди продолжали спокойно жить в своих квартирах. Секрет профессиональной работы Дмитрий формулирует просто и без прикрас.

Дмитрий Зимин, слесарь 5-го разряда по ремонту и обслуживанию тепловых сетей: «Надо работать ответственно и относиться к своему делу ответственно».

Ещё одним старожилом энергетической системы, которую сегодня наградили весомой наградой за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, является Юлия Позднеева, которая уже 30 лет работает в отрасли. Причём для нее это семейная профессия - родители и дети женщины также усердно трудятся, чтобы люди всегда это чувствовали.

Юлия Поздеева, начальник канцелярии АО «Мурманэнергосбыт»: «Дочь работает у меня в отделе».

День энергетика в этом году отмечают в России в 105 раз. Это праздник тех, кто не ждёт благодарности, потому что их лучшая награда – миллион огней в окнах домов, которые они освещают и согревают.