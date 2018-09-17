Губернатор поздравила новых руководителей Министерства юстиции и ПИНРО

По этому поводу Марина Ковтун провела две рабочие встречи.

Губернатор Марина Ковтун поздравила Александра Полянского с назначением на должность директора ПИНРО. Полянский в своё время возглавлял Мурманский рыбный порт, позже продолжил свою карьеру на Дальнем Востоке.

Стороны также обсудили вопросы текущего взаимодействия, например, разработки мер направленных на улучшение ситуации с заболеванием диких популяций ценных промысловых видов рыб в региональных водоёмах.

Губернатор встретилась сегодня и с прокурором Оленегорска Максимом Почкиным, которому предложила возглавить Министерство юстиции Мурманской области.

Предыдущий министр юстиции региона Василий Плевако выходит на заслуженный отдых, а Максим Почкин продолжить служить закону, но уже в новом качестве.