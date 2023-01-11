Губернатор проинспектировал ряд городских учреждений без предупреждения

Детскую поликлинику №1 посетил во время рабочего выезда по Мурманску губернатор Андрей Чибис. Ряд городских учреждений он проинспектировал без предупреждения. Глава региона посетил новый детский сад №140 по улице Капитана Орликовой.

Уже 9 января учреждение приняло первых воспитанников. Сад рассчитан на 80 мест и укомплектован современным оборудованием, мебелью и игровыми зонами.

Губернатор также посетил Мурманский индустриальный колледж, где вместе с мастерскими обновлен фасад здания, смонтирована новая декоративная подсветка здания. Кроме этого, глава региона пообщался со студентами.

Следующей точкой визита стала школа №53, где выполнена реконструкция теплицы в рамках программы «Арктическая школа». Здесь ученики могут не только изучать теорию на уроках биологии, но и на практике постигать основы садоводства.

Стоит отметить, что это уже второе пространство в учреждении, обновленное в рамках программы. Ранее в школе была модернизирована библиотека.