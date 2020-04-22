Губернатор проинспектировал строительство школы в Североморске, возводимой в рамках нацпроекта «Образование»

Работы на площадке начали в 2019 году. Подрядная организация наращивает темп, чтобы ликвидировать небольшое отставание от графика. С этой целью увеличена численность рабочих, введён двухсменный режим, на стройплощадке задействованы два башенных крана.

Строительство четырёхэтажной школы на 1200 мест должны завершить в феврале 2021 года. Общая сумма финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов составляет более 1 млрд 200 млн рублей.

Кроме того, уже принято решение о строительстве двух современных школ в Первомайском и Ленинском округах города Мурманска. Планируется, что оба объекта на 1300 мест будут сданы в 2022 году.