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Губернатор провёл внеплановое совещание, чтобы разобраться в проблеме запуска отопления в дома флотской столицы

Как накануне прозвучало на совещании в правительстве Мурманской области из доклада ЦУР, только в соцсетях за прошлую неделю зафиксировано 440 сообщений с жалобами на отопление в Североморске и Сафоново.

В связи с неудовлетворительным началом отопительного сезона со стороны управляющих компаний в Североморске и Сафоново в правительстве региона провели внеплановое совещание, так как проблемы с отоплением своевременно местные власти решить не смогли и тепло появилось далеко не во всех квартирах.  

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Абсолютно недопустимо то, что происходит в Сафоново и Североморске с количеством сбоев, дискуссий и жалоб от людей. Что за безобразия такие в ЗАТО? Давайте обсудим набор системных мероприятий, чтобы минимизировать и не допускать таких рисков. И мы сейчас подробно поговорим про то, что происходит в Североморске, но хочу зафиксировать, Олег Александрович (Прасов, глава ЗАТО г. Североморск. – Ред.), я вас предупреждал - это плохая история. Считаю, что власти города с задачей не справились. Мы пять лет работаем вместе и таких проблем, связанных с домами, я не помню такого. Это неправильно».

Андрей Чибис напомнил, что последние пять лет в Мурманской области ведётся масштабная работа по улучшению коммунальной инфраструктуры, вложены большие объёмы федеральных и региональных средств, в том числе в модернизацию теплосетей флотской столицы. Буквально этим летом сети в Североморске были очень значительно обновлены, но проблемы с теплом в домах североморцев связаны не с сетями, а с качеством работы управляющих организаций.

В ходе совещания исполняющая обязанности руководителя Мингосжилстройнадзора региона предложила создать в Мурманской области государственную управляющую организацию. Подчеркнув, что административных мер воздействия на недобросовестные управляющие компании недостаточно и нужны системные решения, не позволяющие ситуации повториться.

Элина Акулова, и.о. министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Количество проверок надзорного органа увеличилось в четыре раза, выданных предписаний – в семь раз. И количество возбужденных дел за нарушение лицензионных требований выросло в шесть раз. Сложившаяся ситуация является показательной и требует вмешательства для возможности регулирования процесса управления многоквартирным жилищным фондом. Считаю, что возникла необходимость проработать вопрос создания государственной управляющей организации, что позволило бы создать безопасные и комфортные условия проживания граждан в многоквартирных домах, повысить качество ЖКУ, в том числе подготовки к отопительному сезону, создать реальную конкуренцию на рынке управления многоквартирным жилым фондом».

Губернатор Андрей Чибис согласился, что инициатива правильная и своевременная. А также распорядился в течение недели подготовить предложения по реализации.

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