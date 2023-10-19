Губернатор провёл встречу с командами из Мурманской области – победителями футбольного фестиваля «Moscow Futsal Trophy»

Андрей Чибис также наградил юных северян благодарственными письмами, пообщался со спортсменами, их родителями и тренерами в свободном формате.

В том числе обсудили спортивную инфраструктуру региона и пожелания футболистов по её улучшению.

Фестиваль проходил в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 10 по 12 октября. Игроки из Москвы, Ижевска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Ухты, Якутска, Йошкар-Олы, Симферополя, Архангельска, Череповца, Кронштадта, Челябинска, Северодвинска, Уфы, Саратова, Актау (Казахстан) и других городов соревновались по правилам мини-футбола.

Команды Центра образования «Лапландия» заняли третье и первое места в своих возрастных категориях. Отличились и воспитанники Центра патриотического воспитания «Юная гвардия».