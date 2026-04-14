Губернатор провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области

В этом году тепло в нашем регионе пришло раньше обычного, поэтому важно оперативно провести анализ существующих мероприятий, чтобы подготовка к весеннему сезону была на высоком уровне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Речь идёт о крайне внимательном наблюдении за водными объектами, чтобы был обеспечен своевременный сброс воды».

Выход на лёд в ряде муниципалитетов запретили уже в конце марта. Это очень опасно и может привести к гибели людей. На 10 апреля толщина льда на реках Мурманской области от 13 до 47 сантиметров, на озерах и водохранилищах – от 25 до 70, что значительно меньше нормы. Также на водных объектах региона отмечается ледостав.

Для контроля за ситуацией на территории Мурманской области задействованы 43 гидрологических поста. Также отдельное внимание участники заседания уделили состоянию автомобильных дорог и мостовых сооружений.

Вторым ключевым вопросом повестки совещания стал вопрос подготовки к пожароопасному сезону. Были рассмотрены прогнозы развития обстановки, готовность сил и средств тушения природных пожаров, а также меры по защите населённых пунктов. Обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах, таких как Раякоски, Краснощелье и Ревда.

По итогам заседания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено обеспечить работу всех служб, усилить меры и держать на постоянном контроле вопросы безопасности в период паводков и пожароопасного сезона.