Губернатор провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области

В этом году тепло в нашем регионе пришло раньше обычного, поэтому важно оперативно провести анализ существующих мероприятий, чтобы подготовка к весеннему сезону была на высоком уровне.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Речь идёт о крайне внимательном наблюдении за водными объектами, чтобы был обеспечен своевременный сброс воды».

Выход на лёд в ряде муниципалитетов запретили уже в конце марта. Это очень опасно и может привести к гибели людей. На 10 апреля толщина льда на реках Мурманской области от 13 до 47 сантиметров, на озерах и водохранилищах – от 25 до 70, что значительно меньше нормы. Также на водных объектах региона отмечается ледостав.

Для контроля за ситуацией на территории Мурманской области задействованы 43 гидрологических поста. Также отдельное внимание участники заседания уделили состоянию автомобильных дорог и мостовых сооружений.

Вторым ключевым вопросом повестки совещания стал вопрос подготовки к пожароопасному сезону. Были рассмотрены прогнозы развития обстановки, готовность сил и средств тушения природных пожаров, а также меры по защите населённых пунктов. Обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах, таких как Раякоски, Краснощелье и Ревда.

По итогам заседания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено обеспечить работу всех служб, усилить меры и держать на постоянном контроле вопросы безопасности в период паводков и пожароопасного сезона.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
