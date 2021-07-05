Губернатор региона Андрей Чибис продолжает поездки по муниципалитетам области

Полярный главу региона порадовать исполненными задачами не смог.

В городе воинской славы, как и по всей области, продолжаются сезонные работы. Однако очевидны низкие темпы, казалось бы, так рано стартовавших проектов. В то время как сроки исполнения по заключенным контрактам истекают, на деле – процент сделанного крайне невысок. Это касается ямочных ремонтов дорог города и благоустройства дворовых территорий.

Например, на улице Душенова, куда при рабочем визите прибыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис, вскрылись очевидные недостатки разработанного проекта: при укладке нового покрытия и обновления пешеходных зон не учли возможность обновления детского уличного комплекса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Посмотрев на огромный двор, в котором имеется асфальт, бордюрный камень, нельзя не ставить новую площадка».

К сентябрю на месте полюбившегося маленьким полярнинцам «кораблика» должен появится также обновленный детский комплекс. На этой же улице по программе реновации ЗАТО к сносу готовится один дом.

Из плюсов губернатор отметил своевременно и качественно выполненный капитальный ремонт дома на Гандюхина, 6. А вот работы по благоустройству пустыря вокруг строящегося моста придётся приостановить. Причина тому – слишком поверхностное исследование почвы и неучтённые старые сети. Это же и привело к сдвигу опор конструкции вследствие схода грунтовых вод в весенний период.

За целесообразностью и освоением выделенных областью средств пристально следят депутаты областной Думы. Подведомственные территории парламентарии осматривают лично.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Столкнулись с проблемой, деньги есть, а подрядчик по тем или иным причинам не может их освоить. Например, не будем далеко ходить, по Полярному: выделено 32 млн на ремонт при въезде. И эта проблема, которая есть, мы тут чертыхаемся, а конкурс проигран. Вопрос только в подрядчике, когда он зайдёт и начнёт работы».

Пока темпами сезонных работ в Полярном глава региона недоволен. Реабилитироваться муниципальная власть и подрядчики могут успеть – впереди ещё два месяца северного лета.