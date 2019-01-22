Губернатор региона и руководитель компании «Мурманэнергосбыт» «сверили часы»

Итоги работы компании «Мурманэнергосбыт» в 2018 году и инвестиционные планы предприятия на 2019 год во время встречи обсудили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор предприятия Алексей Степанов.

МЭС обеспечивает теплом едва ли не 2/3 жителей области. Резкий рост цен на мазут привёл к незапланированным расходам областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресусоснабжающих организаций. Мазут продолжает дорожать, поэтому Мурманская область выступает за фиксирование цены на этот вид топлива. Несмотря на двойной скачок стоимости мазута, по итогам 2018 года АО «Мурманэнергосбыт» выполнил свои планы по модернизации и капитальным ремонтам сетей. В планах энергокомпании на этот год предусматривается строительство котельной в Североморске, техническое перевооружение котельной в Заозёрске.