Советские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России27 января в Мурманске пройдёт традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.19 19:30

Губернатор региона и руководитель компании «Мурманэнергосбыт» «сверили часы»

Итоги работы компании «Мурманэнергосбыт» в 2018 году и инвестиционные планы предприятия на 2019 год  во время встречи обсудили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор предприятия Алексей Степанов.

МЭС обеспечивает теплом едва ли не 2/3 жителей области. Резкий рост цен на мазут привёл к незапланированным расходам областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресусоснабжающих организаций. Мазут продолжает дорожать, поэтому Мурманская область выступает за фиксирование цены на этот вид топлива. Несмотря на двойной скачок стоимости мазута, по итогам 2018 года АО «Мурманэнергосбыт» выполнил свои планы по модернизации  и  капитальным ремонтам сетей. В планах энергокомпании на этот год предусматривается строительство котельной в Североморске, техническое перевооружение котельной в Заозёрске.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виолетта
21.01.19 20:20
Ну и где тут рассказ Рогожина о своем творчестве ??? Всего две фразы Рогожина про роман Н. Скромного.. И все....
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома
Rastic83
21.01.19 10:30
Учитывая, что, по мнению авторов рейтинга, в лидерах управляемости находятся Тюменская и Белгородская области и Чечня, лидировавшие и в 2017 г., Петербург на шестом месте, а Москва - на восьмом, то мо
Комментарий к новости:Агентство политических и экономических коммуникаций считает, что в Мурманской области снижается эффективность управления
Анастасия
21.01.19 10:22
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нам сожгли звонок в квартиру, расположенный на лестничной клетке ( в тамбуре перед самой квартирой есть еще один) должна ли управляющая компания его заменить? **
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПрофицит бюджета страны составил в 2018 году 2,746 триллиона рублей - Минфин-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – почти на 1 копейку-PRO ЭнергетикуСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика