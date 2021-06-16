Губернатор «сверил часы» с представителями трёх партийных фракций в областной Думе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с партийными фракциями регионального парламента: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Заседание проходило в стенах Мурманской областной Думы.

На встрече губернатор напомнил парламентариям о своём предстоящем отчёте, который состоится уже 18 июня в здании филармонии. Кроме того, он выслушал позиции фракций по вопросам повестки дня, представленным к рассмотрению Мурманской областной Думой.

Андрей Чибис напомнил присутствующим, что прошлый год был непростым. И лишь мобилизация всех сил и средств помогла выстоять в это трудное время.