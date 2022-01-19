Губернатор в купели – тепло на душе, никакие морозы и снегопады не страшны

19 января все православные отмечают светлый праздник Крещение Господне.

В столице Заполярья каждый год на Крещение верующие, соблюдая обряд, окунаются в прорубь на Семёновском озере. В этот раз суровая северная природа решила испытать участников церемонии не только холодной водой, но и ледяным ветром. Однако мурманчан это не остановило, многие с большой охотой ныряли в полынью.

Кто-то пришёл впервые, а для кого-то окунуться в иордань – давняя традиция. Люди выходили из воды замёрзшими, но счастливыми.

Отметил праздник и глава региона, который поздравил северян с Крещением Господним, и даже окунулся сам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вода холодная! Но очень здорово, смотрите-ка, насколько закалённые наши северяне: и девчонки, и мужчины… Причём разных возрастов. Самое главное, тепло на душе, значит, и тогда никакая вода, никакие морозы и снегопады не страшны».

По словам губернатора, он регулярно плавает в ледяной воде.

А вот для людей, которые моржевание практикуют раз в год, праздник событие скорее экстремальное. Поэтому у каждой полыньи дежурят специалисты МЧС. Спасатели так же отмечают, что мурманчане с большим пониманием относятся к ограничительным мерам.

Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации г. Мурманска: «Я провожу эти мероприятия четырнадцатый год подряд. Хочу сказать, что идёт такое, знаете, исправление – нет людей уставших, я уж не говорю, которые там выпьют. Ведут себя аккуратно, дисциплинированно. Ну, где-то на замечания реагируют отлично, поэтому это здорово».

Плавание в ледяной воде или ныряние в прорубь – отличные методики для укрепления организма, однако, при этом важно помнить и о собственном здоровье, особенно в период пандемии коронавируса.