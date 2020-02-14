Губернатор возмутился!

Почти ежедневные дневные и даже вечерние рабочие рейды по дворовым территориям областного центра – это беспокойные будни главы администрации Мурманска, которые начались после поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по городу.

На легковушке Андрей Чибис попытался проехать по придомовой территории на проспекте Ленина и улице Книповича, которые находятся в центре города. Спасать из снежного плена застрявший седан главы не потребовалось, но увиденным он был неприятно удивлен, призвал администрацию засучить рукава и ликвидировать последствия снегопадов и оттепелей. А к управляющим компаниям, которые ничего не делают, применить самую жёсткую меру - начать процедуру лишения лицензии.