День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.20 19:30
Губернатор возмутился!
Почти ежедневные дневные и даже вечерние рабочие рейды по дворовым территориям областного центра – это беспокойные будни главы администрации Мурманска, которые начались после поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по городу.
На легковушке Андрей Чибис попытался проехать по придомовой территории на проспекте Ленина и улице Книповича, которые находятся в центре города. Спасать из снежного плена застрявший седан главы не потребовалось, но увиденным он был неприятно удивлен, призвал администрацию засучить рукава и ликвидировать последствия снегопадов и оттепелей. А к управляющим компаниям, которые ничего не делают, применить самую жёсткую меру - начать процедуру лишения лицензии.
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