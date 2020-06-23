Губернатор вручил нагрудный знак «Горячее сердце» десятилетнему Роману Шимбуеву, который спас своего друга

«Ты настоящий герой, Роман, и являешься примером не только для детей, но и для всех взрослых, - сказал Андрей Чибис, глава региона. - Спасибо тебе большое за мужество и спасение товарища. Спасибо тебе огромное!».

Юный житель Островного осенью 2018 года спас школьника, случайно упавшего во время игры на улице в глубокий колодец. Парень услышал крики и помог другу выбраться. Глава региона поблагодарил юного северянина за отважный поступок, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшему.

История о неравнодушном школьнике, спасшем друга, вошла в Почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года.