Губернатор встретился c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера

В Центре управления регионом члены регионального правительства встретились с представителями разных национальностей и конфессий, проживающих на Кольском полуострове. Формат диалога позволил участникам задать интересующие вопросы и обсудить имеющиеся сложности.

Раил Биккиняев, председатель татарского культурного общества «Якташ»: «Такие встречи нужны, важны. На таких встречах происходит взаимосвязь руководства и представителей национальных объединений. Это очень важно, работа идёт большая. Потому что наша страна, несмотря на то что она многонациональна, но надо всегда работать в сфере межнациональной политики, межрелигиозного диалога. И в этом хотелось бы отметить хорошую динамику работы руководства нашего региона».

На встрече глава региона Андрей Чибис вручил участникам благодарственные письма. Дипломы за вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия получили призёры окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость Нации».

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «Хочется сказать огромное спасибо, что у нас есть «Дом Дружбы». Я очень хорошо помню, когда он основывался, когда ещё ничего не было здесь».

В Мурманской области проживают представители 120 национальностей. Действует 15 национальных объединений, 8 казачьих обществ, 37 общин коренных малочисленных народов Севера.

Немаловажной является тема вероисповедания. Ведь в нашем регионе проживают представители 13 религиозных конфессий.

Владимир Семенов, протоиерей, секретарь Архиерейского совета Мурманской митрополии: «Уникальность нашего государства как раз и заключается в том, что, несмотря на такое многообразие, мы на протяжении многих столетий достаточно мирно сосуществуем, находим точки соприкосновения».

Местом для межкультурной коммуникации станет и новый Центр культурного развития в Ленинском округе.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска, заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России: «Самое главное, что хочется там работать, хочется смотреть, как там занимаются дети, хочется, чтобы они тонко научились чувствовать красоту и, самое главное, жить в мире и согласии».

Ключевая площадка для развития межнационального диалога – это «Дом Дружбы». Он объединяет 10 творческих коллективов и более 20 организаций-партнёров, которым оказывают всестороннюю поддержку, чтобы сохранять и популяризировать культурные традиции. По поручению губернатора Андрея Чибиса и при софинансировании Фонда президентских грантов в этом году грантовую помощь получили 20 проектов.