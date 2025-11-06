Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Губернатор встретился c представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера

В Центре управления регионом члены регионального правительства встретились с представителями разных национальностей и конфессий, проживающих на Кольском полуострове. Формат диалога позволил участникам задать интересующие вопросы и обсудить имеющиеся сложности.

Раил Биккиняев, председатель татарского культурного общества «Якташ»: «Такие встречи нужны, важны. На таких встречах происходит взаимосвязь руководства и представителей национальных объединений. Это очень важно, работа идёт большая. Потому что наша страна, несмотря на то что она многонациональна, но надо всегда работать в сфере межнациональной политики, межрелигиозного диалога. И в этом хотелось бы отметить хорошую динамику работы руководства нашего региона».

На встрече глава региона Андрей Чибис вручил участникам благодарственные письма. Дипломы за вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия получили призёры окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость Нации».

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «Хочется сказать огромное спасибо, что у нас есть «Дом Дружбы». Я очень хорошо помню, когда он основывался, когда ещё ничего не было здесь».

В Мурманской области проживают представители 120 национальностей. Действует 15 национальных объединений, 8 казачьих обществ, 37 общин коренных малочисленных народов Севера.

Немаловажной является тема вероисповедания. Ведь в нашем регионе проживают представители 13 религиозных конфессий.

Владимир Семенов, протоиерей, секретарь Архиерейского совета Мурманской митрополии: «Уникальность нашего государства как раз и заключается в том, что, несмотря на такое многообразие, мы на протяжении многих столетий достаточно мирно сосуществуем, находим точки соприкосновения».

Местом для межкультурной коммуникации станет и новый Центр культурного развития в Ленинском округе.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска, заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России: «Самое главное, что хочется там работать, хочется смотреть, как там занимаются дети, хочется, чтобы они тонко научились чувствовать красоту и, самое главное, жить в мире и согласии».

Ключевая площадка для развития межнационального диалога – это «Дом Дружбы». Он объединяет 10 творческих коллективов и более 20 организаций-партнёров, которым оказывают всестороннюю поддержку, чтобы сохранять и популяризировать культурные традиции. По поручению губернатора Андрея Чибиса и при софинансировании Фонда президентских грантов в этом году грантовую помощь получили 20 проектов.

Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
Наш регион-51

