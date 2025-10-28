Губернатор встретился с победителями и призёрами регионального конкурса «Лучший врач»

Ему удалось не только пообщаться со специалистами, но и вручить им заслуженные награды.

Профессию врача некоторые считают не выбором, а призванием. Ведь не каждый готов справляться с теми нагрузками, которые выпадают на плечи медработников. И с особым трепетом относиться к чужой боли. Однако, с уверенностью можно сказать, что специалисты, которые сегодня встретились с главой региона, именно такие люди.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное вам спасибо».

Впервые в этом году конкурс «Народный врач» провели в формате онлайн - лучших специалистов северяне выбирали сами. По итогам голосования победу одержала заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог областного многопрофильного центра Галина Руднева. Она в профессии 35 лет, из них на посту заведующей 18.

Региональный конкурс профмастерства «Лучший врач» впервые состоялся по девяти номинациям. Его проводили в три этапа. Сначала участникам нужно было пройти тестовое задание, затем рассказать о своих достижениях, а в завершении подготовить презентацию «Свой день».

Для каждого из победителей награда хоть и личная, но с пониманием того, что всё это благодаря слаженной команде медперсонала учреждений здравоохранения.

На встрече с победителями этих двух конкурсов Андрей Чибис вручил им заслуженные награды, также рассказал, что наш регион в прошлом году вошел в топ-3 России по проценту сохраненных жизней. Кроме того, мы в лидерах по динамике роста показателя ожидаемой продолжительности жизни. Отметим, что помимо дипломов, победители получили и денежные премии.