Прошёл ровно год момента покушения на главу региона Андрея Чибиса.

На недавней встрече с росгвардейцами по случаю профессионального праздника представителей ведомства губернатор выразил благодарность сотруднику, задержавшему напавшего на него жителя Апатитов.

Напомним, ЧП произошло после встречи с жителями. Покушение на главу региона совершил Александр Быданов, который напал и ударил губернатора ножом в живот.

Присяжные заседатели, рассматривавшие дело о нападении, в октябре прошлого года признали его виновным. Позже Апатитский городской суд назначил нарушителю 13 лет колонии строгого режима.

Сторона защиты подала апелляцию, но Мурманский областной суд оставил приговор в силе.

Кроме этого, как оказалось мужчина незаконно хранил наркотики, за что получил несколько штрафов.